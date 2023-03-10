|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
С ЗАПУСКОМ ВТОРОГО ЭНЕРГОБЛОКА БЕЛАЭС ЕЖЕГОДНО БУДЕТ ВЫРАБАТЫВАТЬСЯ 18,5 МЛРД КВТ/Ч ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
09:34 13.03.2023
С момента запуска второго энергоблока БелАЭС ежегодно будет вырабатываться 18,5 млрд кВт/ч электроэнергии. Об этом в эксклюзивном интервью программе "Главный эфир" рассказал министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.
По его словам, 18,5 млрд кВт/ч - это около 40 % от потребностей страны, что позволит обеспечить ежегодное замещение природного газа и снизить зависимость от углеродного топлива почти на 4,5 млрд куб. м.
Помимо экономии, будет обеспечен вклад в улучшение климата, отметил глава ведомства. Ежегодное снижение выбросов углекислого газа в атмосферу составит не менее 7 млн т.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 10.03.2023
Курсы в банках
на 13.03.2023
Конвертация в банках
на 13.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте