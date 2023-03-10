С момента запуска второго энергоблока БелАЭС ежегодно будет вырабатываться 18,5 млрд кВт/ч электроэнергии. Об этом в эксклюзивном интервью программе "Главный эфир" рассказал министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

По его словам, 18,5 млрд кВт/ч - это около 40 % от потребностей страны, что позволит обеспечить ежегодное замещение природного газа и снизить зависимость от углеродного топлива почти на 4,5 млрд куб. м.

Помимо экономии, будет обеспечен вклад в улучшение климата, отметил глава ведомства. Ежегодное снижение выбросов углекислого газа в атмосферу составит не менее 7 млн т.