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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 4,3%, ЯИЦ ПОЛУЧЕНО НА 1,4% БОЛЬШЕ


09:23 13.03.2023

В Брестской области в 2022 году произведено 2028,4 тыс. тонн молока, что на 4,3% больше по сравнению с 2021 годом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, яиц получено 578,5 млн штук, или 101,4% к уровню 2021 года.

На 1 января 2023 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) насчитывалось 886,6 тыс. голов крупного рогатого скота, 423,4 тыс. голов свиней, 8 469,7 тыс. голов птицы.

Хозяйствами всех категорий за 2022 год реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 315,4 тыс. тонн (99,2% к уровню 2021 года). Основной удельный вес в объеме реализации приходится на крупный рогатый скот (42,5%). Птицы реализовано 33,4% от общего объема реализации (в 2021 году – 33,2%), свиней – 23,9% (25,3%). Всего за 2022 год реализовано 134,2 тыс. тонн крупного рогатого скота (102,3% к уровню 2021 года), 105,2 тыс. тонн птицы (99,7%), 75,4 тыс. тонн свиней (93,5%).
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