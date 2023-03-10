В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в феврале 2023 года по сравнению с январем 2023 г. составил 101,3%, с декабрем 2022 г. – 102%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в феврале текущего года по сравнению с февралем 2022 года рост цен составил 11,7%. За январь-февраль 2023 года цены выросли на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Цены на продовольственные товары в феврале 2023 года выросли по сравнению с январем текущего года на 1,1%, с декабрем 2022 г. – на 2,3%. Годовой рост цен на продтовары в феврале 2023 года составил 13,3%. За январь-февраль 2023 года цены выросли на 13,4% к уровню января-февраля 2022 года.

Непродовольственные товары в феврале текущего года подорожали на 0,5% по сравнению с январем, с начала года – на 0,7%. Годовой рост цен на непродовольственные товары в феврале составил 12,8%. За январь-февраль 2023 года цены увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,8%.

Цены на услуги в феврале 2023 года по сравнению с январем 2022 года выросли на 2,7%, с декабрем 2022 г. – на 3,4%. За февраль 2023 года к февралю 2022 года цены повысились на 7,4%. В январе-феврале 2023 года услуги подорожали на 7,9% к аналогичному уровню прошлого года.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в феврале 2023 г. по сравнению с январем 2023 г. составил 100,5%, с декабрем 2022 г. – 100,7%.