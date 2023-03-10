Инфраструктурный оператор beCloud провел новые работы по модернизации и масштабированию LTE-сети в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе СООО «Белорусские облачные технологии» (beCloud), на начало марта общее количество базовых станций LTE в стране составило практически 5700.

Так, в Могилеве на 80 базовых станциях диапазона 2600 МГЦ была активирована третья частота в местах с наиболее высокой нагрузкой на сеть. Это позволило одномоментно увеличить емкость LTE-сети в областном центре, что, в свою очередь, дает возможность предоставлять услуги связи четвертого поколения большему количеству абонентов. Кроме того, включение третьей частоты увеличивает пропускную способность сети, тем самым позволяя повысить среднюю скорость передачи данных для пользователей LTE.

Также за последний месяц дважды проводилось расширение сети LTE. В середине февраля было запущено 27 новых базовых станций в трех частотных диапазонах (1800 МГц, 2600 МГц, 800 МГц) в разных регионах страны (Минск, Брест, Ивацевичский, Барановичский, Волковысский, Гродненский, Дзержинский, Минский, Мостовский, Новогрудский, Речицкий, Щучинский районы). А в первые дни марта на участке LTE-сети в Гродно и Гродненской области заработало 6 новых секторов на базовых станциях, работающих в диапазоне 2600 МГц.

За 2022 год прирост базовых станций составил 662. Лидером по количеству включенных объектов стала Брестская область, где в 2022-м появилось еще 309 БС в трех частотных диапазонах. А самое большое количество новых базовых станций было запущено в диапазоне 800 МГц – плюс 450 новых объектов LTE-800.

Модернизацию в прошедшем году прошли 212 базовых станций. Апгрейд участков сети был проведен в городах Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областей в диапазоне 2600 МГц.

На конец 2022 года (по данным Speedtest) самым «скоростным» был Витебский регион – 42,46 Мб/с. Второе место с показателем в 39,39 Мб/с закрепилось за Гродненской областью. Третьим стал Минской регион, где средняя скорость колебалась в пределах 35,5 Мб/с.

Важно отметить, что все базовые станции beCloud, как новые, так и уже существующие, поддерживают VoLTE – технологию передачи голоса по сетям LTE, которая позволяет звонить и использовать мобильный интернет одновременно, без потери интернет-соединения.