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ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ТОВАРОВ СТОИМОСТЬЮ СВЫШЕ 800 ТЫС. РУБЛЕЙ
17:47 10.03.2023
Незаконный ввоз бытовой техники, тканей и других товаров на сумму свыше 800 тыс. рублей пресекли брестские таможенники в пункте пропуска «Козловичи».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, из Польши везли сборный груз. Согласно представленным польским перевозчиком документам, в грузовом автомобиле Renault находились телевизоры, кофемашины, фены, ткани и прочие товары общей стоимостью более 70 тыс. рублей.
При досмотре выявлено, что указанные сведения о стоимостных характеристиках товара являются недостоверными. Это подтвердили и дальнейшие проверки: фактическая стоимость оказалась в 11 раз больше заявленной.
Предоставление недостоверных сведений послужило бы основанием для занижения размера подлежащих уплате таможенных платежей на сумму порядка 220 тыс. рублей.
По данному факту Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (представление недостоверных сведений о товарах). Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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