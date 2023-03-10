В 2022 году в Минской области действовало 120 гостиниц и аналогичных средств размещения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, их услугами воспользовалось 205,4 тыс. человек, из них 163,8 тыс. человек – граждан Беларуси.

В 2022 году 150 санаторно-курортных, оздоровительных организаций и других специализированных средств размещения обслужили 380,1 тыс. человек, из них 317,9 тыс. человек – граждан Республики Беларусь.

По данным Министерства по налогам и сборам, в 2022 году число субъектов агроэкотуризма составило 1056 единиц, их услугами воспользовалось 177,8 тыс. человек, из них 171,6 тыс. человек – белорусских.