ЭКОНОМИКА РБ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР БЕЛАРУСИ ОЗВУЧИЛ ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2023 ГОД

16:50 10.03.2023 Премьер-министр Беларуси Роман Головченко озвучил задачи социально-экономического развития на 2023 год. Первая - устойчивая работа реального сектора экономики. Вторая - проактивная инвестиционная политика государства. Третья - решение наиболее важных вопросов, волнующих население (доходы, ЖКХ, дороги, здравоохранение).