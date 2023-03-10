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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР БЕЛАРУСИ ОЗВУЧИЛ ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2023 ГОД
16:50 10.03.2023
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко озвучил задачи социально-экономического развития на 2023 год.
Первая - устойчивая работа реального сектора экономики.
Вторая - проактивная инвестиционная политика государства.
Третья - решение наиболее важных вопросов, волнующих население (доходы, ЖКХ, дороги, здравоохранение).
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