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ЭКОНОМИКА РБ
В ЯНВАРЕ ЖИЛЬЕ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ 15 МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
16:39 10.03.2023
В январе жилье в Гомельской области получили 15 многодетных семей, по концу 2023 года их количество должно достичь 760. Об этом сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально».
Задача на январь-декабрь — ввести в эксплуатацию 535 тысяч квадратных метров жилья, что на 15 тысяч превысит результат 2022 года. С господдержкой будет построено порядка 240 тысяч квадратных метров — на 25 тысяч больше, чем годом ранее.
В январе цифра по вводу жилья в Гомельской области превысила 14 тысяч квадратных метров. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием господдержки построено около 4 тысяч квадратов.
Также за первый месяц года введено в эксплуатацию свыше 12 тысяч квадратных метров индивидуальных жилых домов - это почти 6% от годового плана.
На 2023 год в Гомельской области запланировано построить и ввести в эксплуатацию 70 жилых помещений социального пользования и более 9 тысяч квадратных метров арендного жилья.
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