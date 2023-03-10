Лесхозы Беларуси заготовили более 1100 тонн шишек, что в 1,5 раза больше плановых показателей.

Как сообщает Telegram-канал Минлесхоза, наиболее весомым урожай 2022 года оказался у сосны обыкновенной - собрано 1061 тонна.

Помимо этого, работники лесного хозяйства собрали 87 тонн шишек ели европейской и 5 тонн шишек лиственницы европейской.

Весь урожай отправлен на переработку. Более половины заготовленных шишек уже прошли этот процесс – семена нового урожая находятся в холодильных камерах для долговременного хранения. Часть из них уже в этом году будет использована для высева в теплицах и посевных отделениях питомников отрасли.

Отметим, что всего в холодильных камерах на длительном хранении находится 34 тонны различных семян, из них сосны - 26 тонн, ели – 7,7 тонн, а также семена других древесных пород.