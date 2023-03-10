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ЭКОНОМИКА РБ


ПЕРВЫЙ СЪЕЗД БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ ПРОЙДЕТ 23-24 МАРТА


15:46 10.03.2023

Первый съезд общественного объединения «Белорусское общество симуляционного обучения в медицине» пройдет на базе Республиканского клинического медицинского центра 23-24 марта в гибридном формате.

Как сообщает Telegram-канал Минздрава, в рамках съезда специалисты обсудят цели, задачи, направления работы. Ответят на вопросы молодых специалистов.

Ожидается, что во время дискуссии будут обсуждены проблемные вопросы внедрения симуляционного обучения в подготовку медицинских работников в Беларуси.

Опыт и перспективы сотрудничества белорусские специалисты обсудят с коллегами из Российского общества симуляционного обучения в медицине.

О состоянии симуляционного обучения в медицинском образовании Беларуси расскажет начальник республиканского центра научно-методического обеспечения медицинского и фармацевтического образования БелМАПО Людмила Калацей.

На секционных заседаниях будут обсуждены вопросы реалистичности симуляционных технологий, уровень академического стресса, успешность обучения.

На форуме планируется провести мастер-классы – «Отработка базовых навыков операции на сердце в условиях искусственного кровообращения на симуляторе» и «Расширенные реанимационные мероприятия с использованием робота-симулятора».
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