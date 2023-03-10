На конец 2022 года в Минской области туристическую деятельность осуществляло 89 организаций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в прошедшем году их услугами воспользовалось 134,3 тыс. организованных туристов и экскурсантов, в том числе 25,2 тыс. туристов и 109,1 тыс. экскурсантов.

В 2022 году 121,7 тыс. граждан Беларуси, обслуженных туристическими организациями Минской области, путешествовали по турам в пределах страны. При этом в однодневных туристических поездках (экскурсиях) побывало 108,8 тыс. человек.

В 2022 году численность организованных туристов и экскурсантов – граждан Беларуси, которые выехали за границу и были обслужены туристическими организациями Минской области, составила 10,7 тыс. человек, численность организованных иностранных туристов и экскурсантов, посетивших Беларусь, – 1,9 тыс. человек.

Средняя продолжительность пребывания за границей гражданина Беларуси в 2022 году составила 8 дней, иностранного туриста в Республике Беларусь – 3 дня.