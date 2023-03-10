|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ТУРИСТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2022 ГОДУ ОСУЩЕСТВЛЯЛО 89 ОРГАНИЗАЦИЙ
15:10 10.03.2023
На конец 2022 года в Минской области туристическую деятельность осуществляло 89 организаций.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в прошедшем году их услугами воспользовалось 134,3 тыс. организованных туристов и экскурсантов, в том числе 25,2 тыс. туристов и 109,1 тыс. экскурсантов.
В 2022 году 121,7 тыс. граждан Беларуси, обслуженных туристическими организациями Минской области, путешествовали по турам в пределах страны. При этом в однодневных туристических поездках (экскурсиях) побывало 108,8 тыс. человек.
В 2022 году численность организованных туристов и экскурсантов – граждан Беларуси, которые выехали за границу и были обслужены туристическими организациями Минской области, составила 10,7 тыс. человек, численность организованных иностранных туристов и экскурсантов, посетивших Беларусь, – 1,9 тыс. человек.
Средняя продолжительность пребывания за границей гражданина Беларуси в 2022 году составила 8 дней, иностранного туриста в Республике Беларусь – 3 дня.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 10.03.2023
Курсы в банках
на 10.03.2023
Конвертация в банках
на 10.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте