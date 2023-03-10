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ЭКОНОМИКА РБ
«САВУШКИН» ВЫПУСТИЛ МОЛОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ «ТОП» В СЕМЕЙНОМ ФОРМАТЕ
14:55 10.03.2023
В белорусской торговле стартовали продажи молочных коктейлей «ТОП» компании «Савушкин продукт» в новой легкой экологичной упаковке Ecolean семейного формата.
Молочный коктейль «ТОП» в упаковке Ecolean вмещает 800 граммов. Его можно добавлять в кукурузные хлопья по утрам вместо привычного молока, пить как освежающий молочный коктейль, или подогреть и получить горячий «молочный шоколад».
Молочный коктейль «ТОП» со вкусом молочного шоколада легко заметен на торговых полках благодаря яркому, цепляющему дизайну.
Благодаря удобной упаковке и росту популярности, молочный коктейль перестал быть детским напитком, и сегодня позиционируется как питьевой десерт для всей семьи.
Большой формат упаковки – один из главных трендов сегодня. Он позволяет потребителю сэкономить на покупке продуктов. Но основное преимущество Ecolean в удобстве и экологичности. До 33% упаковочного материала – мел, который является природным веществом. Это позволяет уменьшить количество пластика в составе, сохранив прочность и устойчивость. Упаковка изготовлена в форме кувшина с ручкой, что делает ее комфортной в использовании: напиток удобно держать и наливать. Благодаря новому формату коктейль можно выпить до последней капли.
Молочные коктейли в новой упаковке уже поступили в продажу по всей Беларуси.
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