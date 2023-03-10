Лукашенко сегодня на совещании поручил своей администрации до 1 мая внести предложения по раскрепощению регионов и предприятий.

По его словам, пусть председатели облисполкомов (максимум - председатели облисполкомов) принимают все решения, "не надо тащить эти решения наверх, на президента".

При этом особое внимание он обратил на необходимость снижать долю убыточных предприятий в госсекторе.

"Есть прибыль - значит, предприятие работает нормально. Поэтому рентабельность и рост прибыли должны стать главными критериями для оценки эффективности работы руководителя любого уровня", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.