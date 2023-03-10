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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО ПОРУЧИЛ ДО 1 МАЯ ВНЕСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАСКРЕПОЩЕНИЮ РЕГИОНОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ
13:58 10.03.2023
Лукашенко сегодня на совещании поручил своей администрации до 1 мая внести предложения по раскрепощению регионов и предприятий.
По его словам, пусть председатели облисполкомов (максимум - председатели облисполкомов) принимают все решения, "не надо тащить эти решения наверх, на президента".
При этом особое внимание он обратил на необходимость снижать долю убыточных предприятий в госсекторе.
"Есть прибыль - значит, предприятие работает нормально. Поэтому рентабельность и рост прибыли должны стать главными критериями для оценки эффективности работы руководителя любого уровня", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
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