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ЭКОНОМИКА РБ
С ПОНЕДЕЛЬНИКА СКОПЛЕНИЕ ФУР НА ВЪЕЗД В СТРАНЫ ЕС УВЕЛИЧИЛОСЬ В 2,5 РАЗА - ГОСПОГРАКОМИТЕТ
13:45 10.03.2023
С понедельника скопление фур на въезд в страны ЕС увеличилось в 2,5 раза. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«По состоянию на 12.00 наиболее загруженный маршрут в ЕС проходит через польский пункт пропуска «Кукурыки» («Козловичи»). За сутки сопредельная сторона оформила около 60% фур от нормы», - говорится в сообщении.
Задержки в оформлении большегрузов также сохраняются в литовских пунктах пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Лаворишкес» («Котловка»).
Наибольшее количество легкового транспорта фиксируется перед пунктом пропуска «Тересполь» (Брест). Сопредельная сторона за сутки оформила 42% авто.
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