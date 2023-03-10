С понедельника скопление фур на въезд в страны ЕС увеличилось в 2,5 раза. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По состоянию на 12.00 наиболее загруженный маршрут в ЕС проходит через польский пункт пропуска «Кукурыки» («Козловичи»). За сутки сопредельная сторона оформила около 60% фур от нормы», - говорится в сообщении.

Задержки в оформлении большегрузов также сохраняются в литовских пунктах пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Лаворишкес» («Котловка»).

Наибольшее количество легкового транспорта фиксируется перед пунктом пропуска «Тересполь» (Брест). Сопредельная сторона за сутки оформила 42% авто.