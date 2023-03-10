Инспекция Министерства по налогам и сборам по Партизанскому району Минска в ходе внеплановой проверки коммерческой организации, которая занимается оптовой торговлей, выявила схему уклонения от уплаты налогов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центр МНС, организация под видом гражданско-правовых отношений с девятью индивидуальными предпринимателями по оказанию услуг в области продаж перечислила на их счета более 2 млн рублей. При этом индивидуальные предприниматели одновременно состояли в штате на не свойственных им должностях – «инженера» и фактически выполняли работу в рамках трудовых отношений, за что им ежемесячно выплачивалась заработная плата согласно трудовому контракту.

Утверждается, что размер вознаграждения индивидуальных предпринимателей за один месяц в разы превышал заработную плату штатных сотрудников, выполняющих аналогичные функции

Сумма предъявленных налоговых обязательств по результатам проверки составила 422,58 тыс. рублей, в том числе подоходный налог с физических лиц в сумме 296,37 тыс. рублей.

Предъявленные суммы уплачены в бюджет в полном объеме.