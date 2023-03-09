В Минской области в 2022 году произведено 2056,3 тыс. тонн молока, что на 1,9% больше по сравнению с 2021 годом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, яиц получено 1172,5 млн штук (94% к уровню 2021 года).

Хозяйствами всех категорий за 2022 год реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 491,6 тыс. тонн (97,1% к уровню 2021 года). Основной удельный вес в объеме реализации приходится на птицу (46,7%, в 2021 году – 45,4%). Крупного рогатого скота реализовано 27,8% от общего объема реализации (в 2021 году – 27,9%), свиней – 25,3% (26,5%).

Всего за 2022 год реализовано 229,8 тыс. тонн птицы (99,9% к уровню 2021 года), 136,8 тыс. тонн крупного рогатого скота (96,8%), 124,2 тыс. тонн свиней (92,7%).

На 1 января 2023 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) Минской области насчитывалось 957 тыс. голов крупного рогатого скота, 618 тыс. голов свиней, 17 463,7 тыс. голов птицы.

На сельскохозяйственные организации приходится 98,8% поголовья крупного рогатого скота, 92,3% свиней, 94,2% птицы по области.