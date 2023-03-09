В консолидированный бюджет Минской области за январь-февраль 2023 года поступило 816,5 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 217,4 млн рублей, в местные бюджеты – 599,1 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, на 83,0% бюджет сформирован за счет пяти основных источников: подоходного налога – 270,7 млн рублей, или 33,2% в доходах консолидированного бюджета, налога на добавленную стоимость – 208,5 млн рублей (25,5%), экологического налога (включая налог за добычу) – 110,4 млн рублей (13,5%), акцизов – 53,5 млн рублей (6,6%), налога при упрощенной системе налогообложения – 34,3 млн рублей (4,2%).