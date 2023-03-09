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ЭКОНОМИКА РБ


ПРАВИТЕЛЬСТВУ И НАЦБАНКУ БЕЛАРУСИ ПОСТАВЛЕНА ЗАДАЧА ЛЮБЫМИ СПОСОБАМИ УДЕРЖАТЬ ИНФЛЯЦИЮ В ЭТОМ ГОДУ В РАЙОНЕ 7%


11:56 10.03.2023

Лукашенко сегодня на совещании потребовал от правительства и Нацбанка любыми способами удержать инфляцию в этом году в районе 7%.

"Конечно, особое внимание - борьбе с инфляцией. Цены - вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами (монетарными, регуляторными, административными), но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией, ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие. Беспредела мы допустить просто не можем. Цены должны быть справедливыми", - потребовал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Одновременно он заявил, что не менее важное условие - полноценный ассортимент на прилавках магазинов.

"Продукты питания, медикаменты, товары повседневного спроса и для хозяйственно-бытовых нужд - все должно быть в достатке. В приоритете - от отечественного производителя. Поэтому первоочередная задача Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Минсельхозпрода, "Белгоспищепрома", местных органов власти - обеспечить бесперебойные поставки товаров, в том числе продовольственных, на внутренний рынок страны. Все, что мы не потребляем, - пожалуйста, на экспорт. Там зарабатывайте. Проводите работу с подчиненными организациями в части пересмотра и снижения затрат. Наведете здесь порядок - будете успешно работать даже в самом жестком регулировании. И люди нас поймут и будут довольны", - сказал Лукашенко.

Попутно он также потребовал "безоговорочного выполнения" всех социальных обязательств по повышению уровня жизни населения.

"Это социальный контракт власти с народом, - заявил он. - Приоритетными направлениями для нас были и остаются повышение зарплаты бюджетников и военных, поддержка семей с детьми и пенсионеров. Как, в общем-то, и было в 2022 году, когда на эти цели выделили 32 миллиарда рублей (или на 3 миллиарда больше, чем в 2021-м). Как бы ни было трудно, на это деньги государство должно изыскать".
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