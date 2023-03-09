В 2022 году в Минске действовало 70 гостиниц и аналогичных средств размещения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, их услугами воспользовались 728,5 тыс. человек, из них 237 тыс. человек – белорусских граждан.

В 2022 году 6 санаторно-курортных, оздоровительных организаций и других специализированных средств размещения обслужили 5,7 тыс. человек, из них 5,1 тыс. человек – граждан Беларуси.