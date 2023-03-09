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ЭКОНОМИКА РБ


УСЛУГАМИ МИНСКИХ ГОСТИНИЦ В 2022 ГОДУ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 728,5 ТЫС. ЧЕЛОВЕК


11:10 10.03.2023

В 2022 году в Минске действовало 70 гостиниц и аналогичных средств размещения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, их услугами воспользовались 728,5 тыс. человек, из них 237 тыс. человек – белорусских граждан.

В 2022 году 6 санаторно-курортных, оздоровительных организаций и других специализированных средств размещения обслужили 5,7 тыс. человек, из них 5,1 тыс. человек – граждан Беларуси.
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