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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАВОД «ЛЕГМАШ» ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК
10:54 10.03.2023
Масштабное обновление позволит ОАО «Завод «Легмаш» в ближайшие годы расширить ассортимент продукции, увеличить объем производства, нарастить выпуск инновационной импортозамещающей продукции и экспортных поставок. Об этом заявил министр промышленности Беларуси Александр Рогожник 9 марта 2023 года по итогам посещения предприятия.
По его оценке, ОАО «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания» успешно развивает промышленную площадку ОАО «Завод «Легмаш».
«Производственная площадка в Орше реализует импортозамещающие, технологичные проекты и развивается на сырьевой базе БМЗ и тем самым демонстрирует пример эффективного использования потенциала индустриальных площадей», – сказал Александр Рогожник.
Руководство предприятия проинформировало министра о планах на 2023 год по выполнению всех показателей и мероприятий, предусмотренных в Комплексе мер по развитию Оршанского завода. Так, предусматривается темп роста объема производства на уровне 105,9%, экспорта товаров – 180,4%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, в соответствии с программой развития завод «Легмаш» реализует пять основных проектов. Среди них — организация производства инновационного оборудования и комплектующих изделий к нему для нефтегазовой промышленности. Проект включен в Государственную программу инновационного развития Беларуси и в перечень проектов по созданию новых производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития Республики Беларусь. В сентябре прошлого года проект был завершен, завод вышел на установленную проектную мощность. Среди других мероприятий – модернизация механообрабатывающего производства, реконструкция зданий и сооружений и др.
Инвестиционные мероприятия завод реализует в соответствии с Государственной программой социально-экономического развития Оршанского района и утвержденным Советом министров комплексом мер по ее реализации.
За 2022 год ОАО «Завод «Легмаш» выполнило все ключевые показатели эффективности, установленные управляющей компанией холдинга «БМК». Рентабельность продаж составила 7%, темп роста экспорта – 137,1%. За счет роста объемов производства, повышения производительности труда обеспечено увеличение заработной платы сотрудников: уровень средней зарплаты в организации за январь-декабрь прошлого года составил 1535,9 рублей (120,3% к уровню 2021 года).
ОАО «Завод «Легмаш» с августа 2012 года входит в состав холдинга «Белорусская металлургическая компания». В настоящее время ОАО «Завод «Легмаш» выпускает части машин и оборудования для металлургического производства, комплектующие к оборудованию для нефтегазовой промышленности, отливки из чугуна, стали и цветных металлов, посуду чугунную, одежду рабочую, стропы грузовые текстильные, фильтры для пылегазовых установок. Предприятие оказывает услуги промышленного характера по механической обработке, гальванопокрытию и термообработке. Среднесписочная численность работающих – 490 человек.
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