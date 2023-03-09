Масштабное обновление позволит ОАО «Завод «Легмаш» в ближайшие годы расширить ассортимент продукции, увеличить объем производства, нарастить выпуск инновационной импортозамещающей продукции и экспортных поставок. Об этом заявил министр промышленности Беларуси Александр Рогожник 9 марта 2023 года по итогам посещения предприятия.

По его оценке, ОАО «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания» успешно развивает промышленную площадку ОАО «Завод «Легмаш».

«Производственная площадка в Орше реализует импортозамещающие, технологичные проекты и развивается на сырьевой базе БМЗ и тем самым демонстрирует пример эффективного использования потенциала индустриальных площадей», – сказал Александр Рогожник.

Руководство предприятия проинформировало министра о планах на 2023 год по выполнению всех показателей и мероприятий, предусмотренных в Комплексе мер по развитию Оршанского завода. Так, предусматривается темп роста объема производства на уровне 105,9%, экспорта товаров – 180,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, в соответствии с программой развития завод «Легмаш» реализует пять основных проектов. Среди них — организация производства инновационного оборудования и комплектующих изделий к нему для нефтегазовой промышленности. Проект включен в Государственную программу инновационного развития Беларуси и в перечень проектов по созданию новых производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития Республики Беларусь. В сентябре прошлого года проект был завершен, завод вышел на установленную проектную мощность. Среди других мероприятий – модернизация механообрабатывающего производства, реконструкция зданий и сооружений и др.

Инвестиционные мероприятия завод реализует в соответствии с Государственной программой социально-экономического развития Оршанского района и утвержденным Советом министров комплексом мер по ее реализации.

За 2022 год ОАО «Завод «Легмаш» выполнило все ключевые показатели эффективности, установленные управляющей компанией холдинга «БМК». Рентабельность продаж составила 7%, темп роста экспорта – 137,1%. За счет роста объемов производства, повышения производительности труда обеспечено увеличение заработной платы сотрудников: уровень средней зарплаты в организации за январь-декабрь прошлого года составил 1535,9 рублей (120,3% к уровню 2021 года).

ОАО «Завод «Легмаш» с августа 2012 года входит в состав холдинга «Белорусская металлургическая компания». В настоящее время ОАО «Завод «Легмаш» выпускает части машин и оборудования для металлургического производства, комплектующие к оборудованию для нефтегазовой промышленности, отливки из чугуна, стали и цветных металлов, посуду чугунную, одежду рабочую, стропы грузовые текстильные, фильтры для пылегазовых установок. Предприятие оказывает услуги промышленного характера по механической обработке, гальванопокрытию и термообработке. Среднесписочная численность работающих – 490 человек.