В Беларуси в 2023 году второй раз снижена среднедневная процентная ставка для расчета пеней.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Брестской области, с 1 марта 2023 года среднедневная процентная ставка для расчета пеней составляет 0,0306%.