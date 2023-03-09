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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ СНИЖЕНА СРЕДНЕДНЕВНАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ДЛЯ РАСЧЕТА ПЕНЕЙ
10:15 10.03.2023
В Беларуси в 2023 году второй раз снижена среднедневная процентная ставка для расчета пеней.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Брестской области, с 1 марта 2023 года среднедневная процентная ставка для расчета пеней составляет 0,0306%.
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