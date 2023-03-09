На конец 2022 года в Минске туристическую деятельность осуществляли 595 организаций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, их услугами воспользовались 503,8 тыс. организованных туристов и экскурсантов, в том числе 342,5 тыс. туристов и 161,3 тыс. экскурсантов.

В 2022 году 186,2 тыс. граждан Беларуси путешествовали по турам в пределах страны, при этом в однодневных туристических поездках (экскурсиях) побывало 135,3 тыс. человек.

В 2022 году численность организованных туристов и экскурсантов – граждан Беларуси, выехавших за границу, составила 253,2 тыс. человек, численность организованных иностранных туристов и экскурсантов, посетивших Беларусь – 64,4 тыс. человек.

Средняя продолжительность пребывания за границей гражданина Республики Беларусь в 2022 году составила 8 дней, иностранного туриста в Беларуси – 6 дней.