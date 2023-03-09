Информация Литвы о БелАЭС – целенаправленная акция по дискредитации проекта. Об этом говорится в заявлении Минэнерго Беларуси.

«Развернута очередная информационная кампания, направленная на формирование негативного отношения к БелАЭС через раздувание мнимой угрозы станции для международного сообщества. Приводятся ничем не подтвержденные «пугающие» сведения о ее строительстве, задача которых – всколыхнуть общественное мнение, политизировать ситуацию, дискредитировать нашу страну на мировой арене», - говорится в заявлении.

В нем утверждается, что безопасность работы систем и оборудования БелАЭС была и остается абсолютным приоритетом на всех этапах строительства и эксплуатации атомной станции. Технологии по обеспечению ядерной и радиационной безопасности, используемые в рамках проекта, успешно применяются в других странах и доказали свою надежность и эффективность.

Отмечается, что для исключения возможных отклонений в работе технологических систем и оборудования на атомных станциях ежегодно проводится плановый ремонт. В 2022 году он прошел и на БелАЭС.

«Все работы выполнены в штатном режиме, в полном соответствии с требованиями надзорных органов и международных норм, о чем сообщалось неоднократно. Во исполнение своих международных обязательств Беларусь не только информировала соседние страны о проведении ремонтных работ, но и ответила на поступившие вопросы. Все было сделано открыто и прозрачно», - утверждает ведомство.

В ходе проведенного планового ремонта, как это и было предусмотрено соответствующей программой, на первом энергоблоке производился контроль металла оборудования и трубопроводов. По результатам диагностики «не было выявлено ни одного дефекта, представляющего угрозу для ядерной и радиационной безопасности - тем более, требующего демонтажа реактора».

«Запущенная о БелАЭС информация – очередной вброс, который целенаправленно сделан именно сейчас, на заключительном этапе строительства объекта.

Пока за пределами нашей страны предпринимаются попытки «громких разоблачений», специалисты Белорусской атомной станции продолжают большую кропотливую работу по подготовке к вводу второго энергоблока. Совсем скоро в его реакторе будет запущена цепная реакция, после чего последует вывод реакторной установки на минимально контролируемый уровень мощности и подключение блока в сеть. Затем предстоит этап опытно-промышленной эксплуатации и комплексных испытаний.

Во втором полугодии текущего года второй энергоблок БелАЭС планируется ввести в промышленную эксплуатацию. Станция заработает на полную мощность, а это значит, что уже в ближайшем будущем наша страна сделает серьезный шаг в укреплении энергетической безопасности и будет иметь конкурентные преимущества в обеспечении качественной и доступной электроэнергией», - заявили в Минэнерго.

Напомним, литовская разведка 9 марта опубликовала отчет об угрозах национальной безопасности со стороны Беларуси. В нем утверждается, что власти республики и Росатом утаили инциденты, которые произошли на БелАЭС в прошлом году, и обнаруженные дефекты в системах реакторов (по данным литовских спецслужб, в мае 2022 года системы управления первым энергоблоком БелАЭС зафиксировали трещины в сварных швах верхних шпонок корпуса реактора).