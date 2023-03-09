В Беларуси в 2022 году произведено 7871,1 тыс. тонн молока, что на 0,8% больше по сравнению с 2021 годом.

Как сообщает Национальный статкомитет, яиц получено 3462,3 млн штук, что на составляет 98,2% к уровню 2021 года.

На 1 января 2023 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) насчитывалось 4,2 млн голов крупного рогатого скота, 2,5 млн голов свиней, 52,8 млн голов птицы. Основной удельный вес численности скота и птицы приходился на сельскохозяйственные организации.

Хозяйствами всех категорий за 2022 год реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 1670,2 тыс. тонн (97,6% к уровню 2021 года). Основная доля в объеме реализации приходится на птицу (39,4%, в 2021 году – 38,2%). Крупного рогатого скота реализовано 33,9% от общего объема реализации (в 2021 году – 33,7%), свиней – 26,5% (27,9%). Всего за 2022 год реализовано 658,8 тыс. тонн птицы (100,8% к уровню 2021 года), 565,6 тыс. тонн крупного рогатого скота (98,1%), 442,2 тыс. тонн свиней (92,7%).