С 13 по 16 марта график движения поездов на участке Минск-Орша временно изменится.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в связи с ремонтными работами на участке Минск-Орша 13, 14 и 15 марта 2023 года отменяются поезда городских линий № 7278 Минск-Пассажирский – Красное Знамя (отправление из Минска в 13:20) и № 7279 Красное Знамя – Минск-Пассажирский (отправление со ст. Красное Знамя в 14:43).

Кроме того, 13-16 марта изменятся маршруты поездов региональных линий экономкласса № 6014 Минск-Пассажирский – Орша-Центральная (отправление со ст. Минск-Пассажирский в 10:32), № 6015 Борисов – Минск-Восточный (отправление из Борисова в 12:32) и № 6018 Институт Культуры – Крупки (отправление с о.п. Институт Культуры в 14:27):

13-16 марта поезд № 6014 назначен в сообщении Минск-Пассажирский – Славное, а поезд № 6017 назначен в сообщении Славное – Минск-Пассажирский.

13–14 марта поезд № 6015 назначен в сообщении Борисов – Степянка, а поезд № 6018 будет курсировать по маршруту Степянка – Крупки (отправление со ст. Степянка в 14:44).

15 марта поезд № 6015 назначен в сообщении Борисов – Смолевичи, а поезд № 6018 будет курсировать по маршруту Смолевичи – Крупки (отправление со ст. Смолевичи в 15:22).

БЖД просит пассажиров учитывать данное обстоятельство при планировании поездок и приносит извинения пассажирам за временные неудобства.