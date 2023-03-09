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ЭКОНОМИКА РБ
МОЗЫРСКИЙ НПЗ В I КВАРТАЛЕ ПЛАНИРУЕТ ПЕРЕРАБОТАТЬ 2,5 МЛН ТОНН НЕФТИ
17:44 09.03.2023
Мозырский НПЗ в I квартале 2023 года планирует переработать 2,5 миллиона тонн нефти. Об этом сообщил генеральный директор ОАО «Мозырский НПЗ» Виталий Павлов.
«Прогнозируем по итогам I квартала прибыльную работу: планируем переработать 2,5 миллиона тонн нефти», - проинформировал Виталий Павлов.
По его словам, все объекты функционируют в нормальном технологическом режиме.
«Предприятие находится в постоянном процессе технического перевооружения и модернизации», - заверил гендиректор.
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