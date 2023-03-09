ЭКОНОМИКА РБ

МОЗЫРСКИЙ НПЗ В I КВАРТАЛЕ ПЛАНИРУЕТ ПЕРЕРАБОТАТЬ 2,5 МЛН ТОНН НЕФТИ

17:44 09.03.2023 Мозырский НПЗ в I квартале 2023 года планирует переработать 2,5 миллиона тонн нефти. Об этом сообщил генеральный директор ОАО «Мозырский НПЗ» Виталий Павлов. «Прогнозируем по итогам I квартала прибыльную работу: планируем переработать 2,5 миллиона тонн нефти», - проинформировал Виталий Павлов. По его словам, все объекты функционируют в нормальном технологическом режиме. «Предприятие находится в постоянном процессе технического перевооружения и модернизации», - заверил гендиректор.