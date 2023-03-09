Департамент по туризму Министерства спорта и туризма 10 марта 2023 года проведет горячую линию по вопросам защиты прав потребителей туристических услуг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минспорта и туризма, вопросы можно будет задать с 9:00 до 12:00 по номерам телефонов (017) 327-23-25 и 200-46-82.

Кроме того, можно направить вопросы на адрес электронной почты (с пометкой «горячая линия»).