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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТУРИЗМУ 10 МАРТА ПРОВЕДЕТ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
17:22 09.03.2023
Департамент по туризму Министерства спорта и туризма 10 марта 2023 года проведет горячую линию по вопросам защиты прав потребителей туристических услуг.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минспорта и туризма, вопросы можно будет задать с 9:00 до 12:00 по номерам телефонов (017) 327-23-25 и 200-46-82.
Кроме того, можно направить вопросы на адрес электронной почты (с пометкой «горячая линия»).
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