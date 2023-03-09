ЭКОНОМИКА РБ

СВЕТЛОГОРСКИЙ ЦКК В ЭТОМ ГОДУ ПЛАНИРУЕТ ПЕРЕРАБОТАТЬ ПОРЯДКА 1,8 МЛН МЕТРОВ КУБИЧЕСКИХ ДРЕВЕСИНЫ

16:59 09.03.2023 ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» (ЦКК) в этом году планирует переработать порядка 1,8 млн метров кубических древесины. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Юрий Крук. Крупнейший в стране комбинат по переработки низкосортной древесины полностью закрывает потребность в беленой целлюлозе внутренний рынок. «Наши потребители – это практически все предприятия концерна «Беллесбумпром», - уточнил Юрий Крук. Он также рассказал, где готовят специалистов для комбината. «Сотрудничаем с техническим университетом имени Сухого, Белорусским технологическим, а также со Светлогорским индустриальным колледжем. В этом году планируем принять 25 молодых специалистов», - проинформировал генеральный директор.