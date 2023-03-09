Сотрудники Департамента по санации и банкротству вместе с коллегами из территориальных органов приняли участие в работе комиссий по предупреждению экономической несостоятельности подведомственных организаций, созданных при Беллегпроме, Белгоспищепроме, Могилевском, Брестском, Витебском и Гродненском облисполкомах.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, рассмотрены результаты финансово-хозяйственной деятельности организаций за 2022 год, выполнение мероприятий по повышению эффективности работы, намечены конкретные пути по улучшению ситуации у отдельных неплатежеспособных организаций.

Заслушаны отчеты управляющих о проведении процедур санации, дана оценка их работе, оказана методологическая помощь по возникающим вопросам.

Отмечено успешное выполнение мероприятий планов санации за 2022 год по ряду организаций. Среди них – ОАО «Телеханский завод столярных изделий», УП «Белоозерская ДСПМК-26», ОАО «Теплоприбор», ОАО «Пинский винодельческий завод», ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод», ОАО «Бобруйский кожевенный комбинат» и др.