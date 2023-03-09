|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ВЕСЕННИЕ «ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» СТАРТУЮТ В БГУ С 25 МАРТА
15:39 09.03.2023
Весенние «Дни открытых дверей» стартуют в БГУ с 25 марта.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в этот день абитуриентов встретят два факультета: радиофизики и компьютерных технологий, военный.
Факультет социокультурных коммуникаций проведет консультации для старшеклассников 27 марта. Вслед за ним, 28 марта, будущих студентов примут Лицей БГУ и Институт теологии им. свв. Мефодия и Кирилла.
На следующий день, 29 марта, гостей будет ждать биологический факультет. Институт бизнеса БГУ проведет встречу в онлайн-формате.
Самым насыщенным днем станет 30 марта. Абитуриенты смогут посетить факультеты философии и социальных наук, исторический, механико-математический, филологический, а также Институт дополнительного образования и юридический колледж.
Международный государственный экологический институт им. А.Д. Сахарова, факультеты прикладной математики и информатики и юридический приглашают школьников 31 марта.
Профориентационную работу продолжат 1 апреля факультеты журналистики, физический, химический и экономический. Институт бизнеса БГУ вновь встретит гостей в очно-дистанционном формате.
Завершится знакомство с вузом 8 апреля на факультете географии и геоинформатики.
С подробной информацией о времени и программе проведения дней открытых дверей можно ознакомиться на сайтах факультетов и в разделе «Абитуриентам» сайта БГУ.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 09.03.2023
Курсы в банках
на 09.03.2023
Конвертация в банках
на 09.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте