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ЭКОНОМИКА РБ


ВЕСЕННИЕ «ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» СТАРТУЮТ В БГУ С 25 МАРТА


15:39 09.03.2023

Весенние «Дни открытых дверей» стартуют в БГУ с 25 марта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в этот день абитуриентов встретят два факультета: радиофизики и компьютерных технологий, военный.

Факультет социокультурных коммуникаций проведет консультации для старшеклассников 27 марта. Вслед за ним, 28 марта, будущих студентов примут Лицей БГУ и Институт теологии им. свв. Мефодия и Кирилла.

На следующий день, 29 марта, гостей будет ждать биологический факультет. Институт бизнеса БГУ проведет встречу в онлайн-формате.

Самым насыщенным днем станет 30 марта. Абитуриенты смогут посетить факультеты философии и социальных наук, исторический, механико-математический, филологический, а также Институт дополнительного образования и юридический колледж.

Международный государственный экологический институт им. А.Д. Сахарова, факультеты прикладной математики и информатики и юридический приглашают школьников 31 марта.

Профориентационную работу продолжат 1 апреля факультеты журналистики, физический, химический и экономический. Институт бизнеса БГУ вновь встретит гостей в очно-дистанционном формате.

Завершится знакомство с вузом 8 апреля на факультете географии и геоинформатики.

С подробной информацией о времени и программе проведения дней открытых дверей можно ознакомиться на сайтах факультетов и в разделе «Абитуриентам» сайта БГУ.
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