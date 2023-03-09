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ЭКОНОМИКА РБ
СПЕЦИАЛИСТЫ БЕЛГИЭ ЗА 2023 ГОД ВЫДАЛИ 1376 РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА
15:04 09.03.2023
Специалисты государственного предприятия «БелГИЭ за 2023 год» выдали 1376 разрешений на право использования радиочастотного спектра для эксплуатации новых базовых станций и увеличения радиочастотных каналов на действующих базовых станциях технологий GSM (2G) в диапазонах 900/1800 МГц, UMTS (3G) в диапазонах 900/2100 МГц, LTE (4G) в диапазонах 800/1800/2600 МГц, NB IoT.
Как сообщает Telegram-канал Министерства связи и информатизации, при выдаче разрешений специалисты БелГИЭ осуществляют назначение (присвоение) радиочастоты или радиочастотного канала с учетом обеспечения условий электромагнитной совместимости с иными радиоэлектронными средствами, согласование частотно-территориальных планов, согласование радиочастот или радиочастотного канала с радиочастотными службами, международную координацию радиочастоты или радиочастотного канала (в случае необходимости), обследование электромагнитной обстановки на площадке, планируемой для эксплуатации радиоэлектронных средств.
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