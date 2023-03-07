ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» внедрит 45 единиц новейшего оборудования в 2023 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, оборудование будет использовано для создания высокотехнологичной продукции.

Отмечается, что БЕЛАЗ активно инвестирует в модернизацию, техническое перевооружение и реконструкцию производственных линий и станочного парка. Так, в начале года на заводе внедрена новая автоматическая линия гальванического цинкования, благодаря которой повысится производительность обработки и практически на тре­ть возрастет коррозийная устойчивость деталей.

Еще один важнейший проект этого года – реконструкция цеха главного конвейера с перераспределением промышленных площадок и мощностей. После поэтапной перестройки здесь вместе с карьерными самосвалами малой грузоподъемности от 30 до 55 тонн серийно будут собираться еще и 90-тонные машины.

С начала реализации инвестиционного проекта, с 2020 года, на БЕЛАЗе внедрено 14 единиц высокотехнологичного оборудования, среди которого – окрасочно-сушильная камера для прессового цеха, четырехвалковая листогибочная машина для заготовительного, вертикальный токарный станок для цеха гидротрансмиссий, мобильный комплекс 3D-сканирования для конструкторской службы и многое другое.

Всего же по программе масштабного инвестпроекта на 2020-2025 годы с объемом инвестиций 415 млн рублей на БЕЛАЗе планируется закупить и модернизировать 140 единиц оборудования. На базе производства сверхтяжелых машин будут созданы мощности по изготовлению перспективной карьерной техники, модернизацию ждут цех программных станков, материально-техническая база научно-технического центра им. А.Н. Егорова, окрасочное, инструментально-штамповое и сварочное производства.