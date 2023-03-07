Гродненские таможенники выявили партию незадекларированных автомобильных запчастей в грузовике, принадлежащем литовскому перевозчику.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, машина Renault, в которой, согласно документам, перемвозились автомобильные запчасти, следовала на территорию ЕАЭС из Литвы через пункт пропуска «Каменный Лог».

При досмотре установлено, что фактически в грузовом отсеке, помимо заявленных товаров, находилось свыше 9 тыс. единиц фильтров масляных и запчастей подвески. Стоимость незаконного перемещаемого груза составила более 450 тыс. рублей, а сумма подлежащих уплате таможенных платежей - более 130 тыс. рублей.

Гродненской региональной таможней по данному факту начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование либо предоставление недостоверных сведений о товарах). Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.