|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ КРУПНОЙ ПАРТИИ АВТОЗАПЧАСТЕЙ
13:34 09.03.2023
Гродненские таможенники выявили партию незадекларированных автомобильных запчастей в грузовике, принадлежащем литовскому перевозчику.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, машина Renault, в которой, согласно документам, перемвозились автомобильные запчасти, следовала на территорию ЕАЭС из Литвы через пункт пропуска «Каменный Лог».
При досмотре установлено, что фактически в грузовом отсеке, помимо заявленных товаров, находилось свыше 9 тыс. единиц фильтров масляных и запчастей подвески. Стоимость незаконного перемещаемого груза составила более 450 тыс. рублей, а сумма подлежащих уплате таможенных платежей - более 130 тыс. рублей.
Гродненской региональной таможней по данному факту начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование либо предоставление недостоверных сведений о товарах). Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 07.03.2023
Курсы в банках
на 09.03.2023
Конвертация в банках
на 09.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте