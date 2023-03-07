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ЭКОНОМИКА РБ


HOSTFLY.BY УПРОСТИЛ ПОКУПКУ И РАСШИРИЛ ЛИНЕЙКУ ДОСТУПНЫХ В БЕЛАРУСИ СЕРТИФИКАТОВ БЕЗОПАСНОСТИ


13:08 09.03.2023

Хостинг-провайдер HostFly.by расширил линейку доступных клиентам сертификатов безопасности.

Теперь клиентам компании доступны популярные сертификаты разных уровней, а выбрать и купить их теперь можно на отдельной странице с удобным фильтром.

Сертификаты SSL (Secure Sockets Layer) используются для защиты данных, передаваемых между веб-сайтом и его посетителями. Они гарантируют, что данные будут зашифрованы и останутся конфиденциальными, а также подтверждают подлинность веб-сайта. Провайдер HostFly.by предлагает сертификаты различных уровней защиты, от базовых до расширенных.

С расширением линейки и доступности SSL-сертификатов HostFly.by продолжает демонстрировать фокус на безопасности и надежности защиты данных своих клиентов. Безопасность данных гарантирует клиентам лучший опыт веб-хостинга, и SSL-сертификаты являются важной его частью.

Стоит отметить, что практически все поставщики популярных SSL-сертификатов прекратили их выпуск для доменных зон .by, бел, .ru и рф. В свою очередь HostFly.by стала партнером компании GlobalSign - международного поставщика решений для безопасности в сфере цифровых идентификаций и электронной подписи (головной офис в Японии). GMO GlobalSign - единственный Удостоверяющий Центр Сертификации с аккредитацией WebTrust, представленный на территории СНГ.

Благодаря партнерству и прямым контактам HostFly.by продолжает выпускать SSL для упомянутых доменов и расширять линейку сертификатами для code signing (защиты кода и веб-приложений).

«Безопасность в интернете является ключевой составляющей успеха любого бизнеса, особенно в наши дни, когда киберугрозы становятся все более опасными. Использование сертификатов безопасности необходимо для защиты конфиденциальности и безопасности персональных данных клиентов, а также для подтверждения подлинности веб-сайта. Компании и частные клиенты, которые используют сертификаты SSL, могут быть уверены в том, что их данные будут защищены от несанкционированного доступа и мошенничества. Более того, использование SSL может повысить доверие посетителей к веб-сайту и способствовать увеличению конверсии и продаж. В HostFly.by мы понимаем важность безопасности и надежности веб-сайтов для наших клиентов. Мы стремимся предоставить лучший сервис веб-хостинга, включая широкий выбор сертификатов SSL различных уровней защиты», - отметила директор по маркетингу HostFly.by Инна Саванович.

Клиенты HostFly.by могут легко приобрести сертификаты SSL через панель управления хостингом или на специальной странице. Там же можно выбрать сертификаты с помощью специального фильтра и получить дополнительную информацию о всей доступной линейке сертификатов SSL и других услугах хостинга. При этом на тарифах виртуального хостинга всем клиентам по-прежнему доступны бесплатные SSL-сертификаты Let’s Encrypt.
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