Около 20 разработок представит БГУ на Международной промышленной выставке International Trade and Industry Fair», которая пройдет с 10 по 12 марта в Пакистане.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, инновации ведущего вуза войдут в коллективный раздел Национальной экспозиции Беларуси.

Экспозиция БГУ включает радиопоглощающие материалы серии КУП. Они предназначены для защиты летательных аппаратов от воздействия электромагнитного излучения. В частности, материалы могут применяется для покрытия внутренней ниши метеорадара в гражданских самолётах, в качестве поглотителя при разработке компактных безэховых камер, согласованных нагрузок и др.

Также среди разработок БГУ «Технология синтеза новых полиолов из вторичного и природного сырья для производства пенополиуретанов». Она основана на переработке и использовании вторичного сырья для получения полиолов. Они обеспечивают уменьшение себестоимости тонны пенополиуретана на 5–10 % за счет снижения стоимости полиола на 15-20%.

Кроме того, БГУ представит жидкокристаллические материалы, многоканальный спектрометр, мобильный источник питания для зарядки суперконденсаторов и аккумуляторов электротранспорта, регистратор параметров движения лифтового оборудования В-590 ПАЛТУС, светопоглощающие композиционные материалы и др.

Международная промышленная выставка International Trade and Industry Fair – ведущая международная специализированная выставка в южно-азиатском регионе. В мероприятии ежегодно принимают участие более 350 компаний из разных стран мира и более 50 тысяч посетителей. Основные разделы выставки: сельское хозяйство, автомобилестроение, станкостроение, энергетика, металлургическая и горнодобывающая промышленность, строительство, нефтехимия и др.