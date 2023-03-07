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ЭКОНОМИКА РБ
ФОНД СКВАЖИН КОМПАНИИ «БЕЛОРУСНЕФТЬ» ПОПОЛНИЛСЯ НОВЫМИ ОБЪЕКТАМИ
11:09 09.03.2023
Фонд скважин компании «Белоруснефть» пополнился новыми объектами.
Как сообщается на сайте компании, специалисты Светлогорского управления буровых работ в феврале закончили бурением 4 эксплуатационные скважины.
На Речицком месторождении построены три скважины – глубиной 2 443 м, 3085 м и 4 151 м. Одна скважина глубиной 3 383 м закончена на Северо-Домановичской площади.
Коллектив Вышкомонтажного управления в феврале передал буровому заказчику – Светлогорскому управлению буровых работ – пять буровых установок. Это по два АРС-250 и Уралмаш 3Д-76 и один Уралмаш 3Д-86. Все они смонтированы на территории Беларуси.
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