Фонд скважин компании «Белоруснефть» пополнился новыми объектами.

Как сообщается на сайте компании, специалисты Светлогорского управления буровых работ в феврале закончили бурением 4 эксплуатационные скважины.

На Речицком месторождении построены три скважины – глубиной 2 443 м, 3085 м и 4 151 м. Одна скважина глубиной 3 383 м закончена на Северо-Домановичской площади.

Коллектив Вышкомонтажного управления в феврале передал буровому заказчику – Светлогорскому управлению буровых работ – пять буровых установок. Это по два АРС-250 и Уралмаш 3Д-76 и один Уралмаш 3Д-86. Все они смонтированы на территории Беларуси.