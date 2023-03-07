Скопление большегрузов фиксируется на всех направлениях в ЕС. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«Грузовой транспорт въезжал в Евросоюз с задержками через литовские пункты пропуска «Лаворишкес» («Котловка»), «Мядининкай» («Каменный Лог»), «Шальчининкай» («Бенякони») и «Райгардас» («Привалка»), латвийский — «Патерниеки» («Григоровщина») и польский — «Кукурыки» («Козловичи»). Сопредельные контрольные службы пропустили на свою территорию в среднем 48% фур от нормы», - говорится в сообщении.

Скопление легкового транспорта фиксировалось перед польским пунктом пропуска «Тересполь» («Брест»). За сутки по данному маршруту в ЕС проследовало всего 33% авто от нормы.