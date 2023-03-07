Более 20 объектов недвижимости коммунальной собственности выставлено на торги в марте текущего года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в комитете «Минскоблимущество», начальная цена продажи ряда объектов понижена на 50% и 80%, 9 объектов – выставлены по цене, равной одной базовой величине.

Разнообразие запланированной к продаже недвижимости включает административные и торговые помещения, объекты детских садов и школ, а также здание памятника архитектуры «Усадебный дом Графа Потоцкого».