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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 20 КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДЛАГАЕТСЯ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В МАРТЕ
10:32 09.03.2023
Более 20 объектов недвижимости коммунальной собственности выставлено на торги в марте текущего года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в комитете «Минскоблимущество», начальная цена продажи ряда объектов понижена на 50% и 80%, 9 объектов – выставлены по цене, равной одной базовой величине.
Разнообразие запланированной к продаже недвижимости включает административные и торговые помещения, объекты детских садов и школ, а также здание памятника архитектуры «Усадебный дом Графа Потоцкого».
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