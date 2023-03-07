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ЭКОНОМИКА РБ


ТЕХНИКУ ГОМСЕЛЬМАШ ПРЕДСТАВИЛИ НА ВЫСТАВКЕ В КАЗАНИ


09:41 09.03.2023

ОАО «Гомсельмаш» представило агротехнику на пятой специализированной сельскохозяйственной выставке достижений АПК – «ТатАгроЭкспо 2023», которая прошла 6-7 марта 2023 года в Казани (Татарстан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на стенде ОАО «Гомсельмаш» были представлены несколько моделей агротехники, в том числе зерноуборочные комбайны GS12A1 PROFI и GS3219, а также кормоуборочный комбайн FS80 и самоходная косилка CS100.

Отмечается, что белорусская техника вызывает большой интерес среди гостей выставки.

В мероприятии приняли участие представители Гомсельмаша, дилерские центры ООО «Тимер-Т», АО «Татагролизинг» и ООО «Терра-Поволжье».
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