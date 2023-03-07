|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ТЕХНИКУ ГОМСЕЛЬМАШ ПРЕДСТАВИЛИ НА ВЫСТАВКЕ В КАЗАНИ
09:41 09.03.2023
ОАО «Гомсельмаш» представило агротехнику на пятой специализированной сельскохозяйственной выставке достижений АПК – «ТатАгроЭкспо 2023», которая прошла 6-7 марта 2023 года в Казани (Татарстан).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на стенде ОАО «Гомсельмаш» были представлены несколько моделей агротехники, в том числе зерноуборочные комбайны GS12A1 PROFI и GS3219, а также кормоуборочный комбайн FS80 и самоходная косилка CS100.
Отмечается, что белорусская техника вызывает большой интерес среди гостей выставки.
В мероприятии приняли участие представители Гомсельмаша, дилерские центры ООО «Тимер-Т», АО «Татагролизинг» и ООО «Терра-Поволжье».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 07.03.2023
Курсы в банках
на 09.03.2023
Конвертация в банках
на 09.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте