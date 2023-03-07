Бизнес отметил негативное влияние регулирования цен на итоги хозяйственной деятельности. Результаты опроса озвучены 1 марта в Минске на Объединенном клубе директоров.

В исследовании приняли участие 84 компании.

Как сообщил глава Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец, почти 70% респондентов отметили, что постановление Совмина № 713 (основной документ по регулированию цен в настоящий момент – прим.) оказало влияние на их хозяйственную деятельность. Примерно половина компаний заявила о росте затрат, связанных с адаптированием к новым требованиям ценового регулирования. Почти половина опрошенных вынуждена была снизить цены от 10% до 60%, примерно столько же посетовали на сокращение выручки. Снижение выручки при одновременном росте затрат закономерно обвалило прибыль, о чем сообщили 71,4% респондентов. Из-за ухудшения финансового состояния 45% компаний вынуждены пересмотреть планы в сторону сокращения инвестиций.

Возврат к ценовому регулированию имел целью подавить инфляцию, и регулятор, похоже, доволен результатами. «В ноябре впервые в истории в осенний месяц мы получили дефляцию. Это никакой не сезонный фактор, а прямое действие 713-го постановления», – отметил первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец.

Представитель МАРТ дал понять, что постановление №713 – это на долго, так как оно помогает добиться справедливых и прозрачны цен. Ни о какой отмене документа речи пока не идет, возможна лишь его корректировка.

По мнению замминистра экономки Дмитрия Ярошевича, ужесточение ценового регулирования не оказало сколь-либо существенного негативного влияния на макроэкономические показатели, дисбалансов нет. Январская оценка ВВП по производственному методу не зафиксировала снижения. Несколько просела розница, но она сокращается с октября 2022 года.

Представитель Минэкономики также высказался лишь за частичную корректировку новых правил ценообразования, в частности, анонсировал возможное смягчение требований для инновационных предприятий, которым нужна более высокая рентабельность для расширенного воспроизводства. Всем остальным Дмитрий Ярошевич порекомендовал адаптировать свои бизнес-процессы к новой реальности – «не то время, чтобы делать сверхприбыли».

Со своей стороны представители бизнеса призвали власти смотреть на вопрос комплексно, не ставить в приоритет только удержание потребительских цен.

«В истории Беларуси были случаи, когда индекс инфляции доходил до 30% в месяц. И экономика при этом росла. Работать надо не на один показатель – инфляцию, а на развитие», -- убеждена глава БСПН Жанна Тарасевич.