BKM Holding поставил четыре трамвайных вагона модели 62103 в Усть-Каменогорск (Казахастан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, они уже успешно прошли обкатку и испытания в условиях города.

Речь идет про односекционный трехдверный трамвайный вагон, рассчитанный на эксплуатацию при температуре от - 40°С до + 40°С. Максимальная пассажировместимость составляет 159 человек, количество мест для сидения – 29, длина вагона – 15,7 м, максимальная скорость – 62 км/ч.

Трамвай оборудован отдельными кондиционерами для пассажирского салона и кабины водителя, системой видеонаблюдения, состоящей из 6 камер, USB-портами для зарядки телефонов (3 в салоне и 1 в кабине).

Одно из преимуществ модели – низкопольная центральная часть, которая позволила организовать напротив средней двери накопительную площадку и разместить на низком полу 8 сидений для приоритетных категорий граждан.

Данный трамвайный вагон стал первой серийной полунизкопольной моделью BKM HOLDING, производство которой стартовало в 2009 году. Всего было выпущено более 140 трамваев, которые на сегодня эксплуатируются в 12 городах.

Продолжением линейки полунизкопольных односекционных вагонов стали трамваи модели 802. В 2017-2019 годах партия из 23 вагонов была поставлена в Павлодар (это, кстати, тоже Казахстан).

А в прошлом году BKM HOLDING запустил производство уже полностью низкопольных трамвайных вагонов модели Т811 на базе моторных тележек собственной разработки, которые уже эксплуатируются в Нижнем Новгороде, а также в ближайшие месяцы будут поставлены в Барнаул и Самару.