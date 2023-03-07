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ЭКОНОМИКА РБ
BKM HOLDING ПОСТАВИЛ ЧЕТЫРЕ ТРАМВАЯ В КАЗАХСТАН
18:06 07.03.2023
BKM Holding поставил четыре трамвайных вагона модели 62103 в Усть-Каменогорск (Казахастан).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, они уже успешно прошли обкатку и испытания в условиях города.
Речь идет про односекционный трехдверный трамвайный вагон, рассчитанный на эксплуатацию при температуре от - 40°С до + 40°С. Максимальная пассажировместимость составляет 159 человек, количество мест для сидения – 29, длина вагона – 15,7 м, максимальная скорость – 62 км/ч.
Трамвай оборудован отдельными кондиционерами для пассажирского салона и кабины водителя, системой видеонаблюдения, состоящей из 6 камер, USB-портами для зарядки телефонов (3 в салоне и 1 в кабине).
Одно из преимуществ модели – низкопольная центральная часть, которая позволила организовать напротив средней двери накопительную площадку и разместить на низком полу 8 сидений для приоритетных категорий граждан.
Данный трамвайный вагон стал первой серийной полунизкопольной моделью BKM HOLDING, производство которой стартовало в 2009 году. Всего было выпущено более 140 трамваев, которые на сегодня эксплуатируются в 12 городах.
Продолжением линейки полунизкопольных односекционных вагонов стали трамваи модели 802. В 2017-2019 годах партия из 23 вагонов была поставлена в Павлодар (это, кстати, тоже Казахстан).
А в прошлом году BKM HOLDING запустил производство уже полностью низкопольных трамвайных вагонов модели Т811 на базе моторных тележек собственной разработки, которые уже эксплуатируются в Нижнем Новгороде, а также в ближайшие месяцы будут поставлены в Барнаул и Самару.
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