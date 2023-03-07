ЭКОНОМИКА РБ

УРОВЕНЬ МАЛООБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ СНИЗИЛСЯ В 2022 ГОДУ - МИНЭКОНОМИКИ

17:48 07.03.2023 Уровень малообеспеченности населения Беларуси снизился в 2022 году. Об этом сообщает Минэкономики. По итогам 2022 года доля граждан с располагаемыми ресурсами ниже бюджета прожиточного минимума составила 3,9%. Для сравнения: в 2021 году она составляла 4,1%. «Такому результату способствовала проводимая правительством работа по поддержанию качества жизни белорусов, включая принятие мер по повышению уровня оплаты труда низкооплачиваемых работников», - утверждает ведомство.