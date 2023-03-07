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ЭКОНОМИКА РБ


УРОВЕНЬ МАЛООБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ СНИЗИЛСЯ В 2022 ГОДУ - МИНЭКОНОМИКИ


17:48 07.03.2023

Уровень малообеспеченности населения Беларуси снизился в 2022 году. Об этом сообщает Минэкономики.

По итогам 2022 года доля граждан с располагаемыми ресурсами ниже бюджета прожиточного минимума составила 3,9%. Для сравнения: в 2021 году она составляла 4,1%.

«Такому результату способствовала проводимая правительством работа по поддержанию качества жизни белорусов, включая принятие мер по повышению уровня оплаты труда низкооплачиваемых работников», - утверждает ведомство.
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