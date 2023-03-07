Mark Formelle открыл в ТЦ «Столица» первый флагманский магазин в новом концепте.

Внутри – современный интерьер с большими витринами и арт-элементами, а в атриуме торгового центра его дополняет инсталляция. В первый день работы покупателей консультировали стилисты – бесплатно подбирали весенние образы для желающих.

Магазин получил яркий интерьер в современном стиле, популярном сейчас в Нью-Йорке, Лондоне и Париже. Основная идея – в создании запоминающегося, уютного пространства, где главным акцентом выступает одежда. При этом в него интегрированы яркая фуксия, которую сочетали с оранжевым, зеленым и синим.

В магазине представлены новое оборудование и манекены, созданы просторные примерочные – все это делает шопинг комфортным.

«Это первый такой магазин. Сейчас как никогда важно оперативно отвечать на вызовы времени и стремиться к стилистической целостности. Мы хотим, чтобы магазины выглядели современно, в хорошем смысле удивляли дизайн-решениями и настраивали на комфортный шопинг, – пояснили в Mark Formelle. – Для нас было важно создать запоминающееся и уютное пространство, где главным акцентом выступает одежда, а в интерьер нативно интегрировано ДНК бренда – фирменные цвета, которые наполняют все пространство».

Концепт магазина интересен своим минималистичным дизайном. При этом стиль бренда остался узнаваемым. «Mark Formelle всегда находится в процессе обновления. Для нас это больше, чем интерьер или организация пространства. Скорее, новая философия, на которую мы переходим во всей фирменной сети – а это более 300 магазинов в четырех странах. В будущем каждый магазин станет таким же светлым, деликатным и стильным, мы уже запустили этот процесс», – отмечают в Mark Formelle.

В день открытия – накануне 8 марта – Mark Formelle организовал необычный формат работы магазина. Покупательницы могли устроить себе бесплатный персональный шопинг со стилистом, получить скидку в 20% при покупке образа, сделать модный мейк-ап в beauty-зоне и поучаствовать в фотосессии. Ее результат – модный онлайн-лукбук. Образы участниц выставят на голосование, а трех самых стильных девушек по мнению подписчиков пригласят стать моделями Mark Formelle.

Все новые магазины Mark Formelle планируют открывать в новом концепте. Ближайший – в ТЦ «МОМО».