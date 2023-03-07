ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.03.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ВИКТОРИНА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ПРОЙДЕТ В БГУ


17:16 07.03.2023

Профориентационная викторина для школьников «Первый шаг в профессию-2023» пройдет в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, к участию приглашаются учащиеся 9-11 классов белорусских школ, гимназий и лицеев. Ежегодное мероприятие для абитуриентов направлено на оказание им помощи в выборе специальности факультета философии и социальных наук (ФФСН): психологии, философии, социологии, социальной работы или социальных коммуникаций.

Конкурс состоит из двух заочных этапов. Первый тур включает онлайн-тестирование, где школьникам предстоит в течение часа выполнить 10 заданий по профилю выбранной специальности. Второй тур заключается в написании творческого эссе по предложенным темам.

Викторина пройдет с 15 марта по 10 апреля включительно на Образовательном портале БГУ.

По результатам викторины назовут имена 15 победителей. Это ребята, набравшие наибольшее количество баллов за выполненные задания. Их наградят дипломами.

Результаты опубликуют на сайте ФФСН до 17 апреля.

Подробнее о регистрации и конкурсных заданиях можно ознакомиться в инструкции.

Организатором состязания выступает ФФСН БГУ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.03.2023
валюта курс
EUR 3.0156
USD 2.8374
RUB 3.7589
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.03.2023
валюта курс +/-
EUR 3.0165 +0.0074
USD 2.8345 -0.0029
RUB 3.7632 +0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9920 3.0050
USD 2.8150 2.8240
RUB 2.8000 3.7700
подробнее

Конвертация в банках
на 07.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0620 1.0670
EUR/RUB 79.0000 105.3000
USD/RUB 74.5000 98.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте