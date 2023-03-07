Профориентационная викторина для школьников «Первый шаг в профессию-2023» пройдет в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, к участию приглашаются учащиеся 9-11 классов белорусских школ, гимназий и лицеев. Ежегодное мероприятие для абитуриентов направлено на оказание им помощи в выборе специальности факультета философии и социальных наук (ФФСН): психологии, философии, социологии, социальной работы или социальных коммуникаций.

Конкурс состоит из двух заочных этапов. Первый тур включает онлайн-тестирование, где школьникам предстоит в течение часа выполнить 10 заданий по профилю выбранной специальности. Второй тур заключается в написании творческого эссе по предложенным темам.

Викторина пройдет с 15 марта по 10 апреля включительно на Образовательном портале БГУ.

По результатам викторины назовут имена 15 победителей. Это ребята, набравшие наибольшее количество баллов за выполненные задания. Их наградят дипломами.

Результаты опубликуют на сайте ФФСН до 17 апреля.

Подробнее о регистрации и конкурсных заданиях можно ознакомиться в инструкции.

Организатором состязания выступает ФФСН БГУ.