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ЭКОНОМИКА РБ


ОПЕРАТИВНАЯ ТАМОЖНЯ ПРЕСЕКЛА НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ОКОЛО 500 ТОНН ЯБЛОК


16:03 07.03.2023

Сотрудниками Оперативной таможни предотвращен незаконный ввоз на территорию ЕАЭС 24 польскими фирмами-перевозчиками крупных партий свежих яблок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, всего пытались переместить через белорусско-польскую границу около 500 тонн такой продукции стоимостью 3,2 млн рублей. Все грузовики следовали через пункт пропуска «Козловичи».

Для проведения таможенного контроля водители транспортных средств представляли не соответствующие товару фитосанитарные сертификаты, чем поставили под вопрос качество и безопасность для потребления ввозимых фруктов.

В отношении перевозчиков начаты административные процессы в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь. В целях обеспечения предусмотренного штрафа на денежные средства перевозчиков, а это в общей сложности около 1 млн. рублей, наложен арест.

Только с начала 2023 года должностными лицами таможенных органов выявлено порядка 1430 административных правонарушений, совершенных гражданами и субъектами хозяйствования стран Европейского союза. Из них свыше 1,1 тыс. связаны с нарушением норм постановления Совета министров Беларуси № 247 от 22 апреля 2022 г., еще свыше 300 - с сокрытием товаров от таможенного контроля, представлением недействительных документов, занижением стоимости товаров либо представлением недостоверных сведений о них.
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