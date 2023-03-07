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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ В ГОДОВОМ ОБЪЕМЕ ПРОИЗВОДИТ ОВОЩЕЙ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОТРЕБЛЯЕТ - ПРЕМЬЕР
15:33 07.03.2023
Производство в Беларуси овощей в годовом объеме превышает потребности местного рынка. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко.
По его словам, сложности с обеспечением его зимой связаны с неравномерностью производства.
Как сообщает Telegram-канал правительства, сегодня с участием Романом Головченко обсуждался ход выполнения поручений по обеспечению страны тепличной овощной продукцией по доступным ценам, особенно в межсезонье.
Р. Головченко отметил, что годовые объемы производства такой продукции существенно превышают потребности внутреннего рынка. Однако сконцентрированы эти объемы в более благоприятные по климатическим условиям месяцы. Поэтому потребовалось изучить вопрос и найти наименее затратное решение с оптимальной технологичностью.
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