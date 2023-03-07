Производство в Беларуси овощей в годовом объеме превышает потребности местного рынка. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко.

По его словам, сложности с обеспечением его зимой связаны с неравномерностью производства.

Как сообщает Telegram-канал правительства, сегодня с участием Романом Головченко обсуждался ход выполнения поручений по обеспечению страны тепличной овощной продукцией по доступным ценам, особенно в межсезонье.

Р. Головченко отметил, что годовые объемы производства такой продукции существенно превышают потребности внутреннего рынка. Однако сконцентрированы эти объемы в более благоприятные по климатическим условиям месяцы. Поэтому потребовалось изучить вопрос и найти наименее затратное решение с оптимальной технологичностью.