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ЭКОНОМИКА РБ
НЕСКОЛЬКО НОВЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОЯВИЛИСЬ В ЛЕСХОЗАХ БЕЛАРУСИ
14:21 07.03.2023
Несколько новых руководителей появились в лесхозах Беларуси. Об этом сообщает Telegram-канал Минлесхоза.
Так, директором Чериковского лесхоза назначен Александр Жебин. Ранее он трудился главным лесничим Быховского лесхоза.
Новым руководителем Могилевского лесхоза стал Олег Селих. До этого он занимал должность главного лесничего Могилевского ГПЛХО.
Александр Лабынцев, известный до недавнего времени в качестве директора Шумилинского лесхоза, перешел на работу в Червенский лесхоз.
Все руководители приступили к работе с 7 марта.
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