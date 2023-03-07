На факультете информационных технологий Полоцкого государственного университета им. Е. Полоцкой открылась IT-лаборатория мобильной разработки, созданная при поддержке резидента Парка высоких технологий iTechArt Group.

Как сообщает сайт ПВТ, инновационная лаборатория предназначена для практических занятий и проектной деятельности студентов семи специальностей информационно-коммуникационного профиля. Данное пространство ориентировано на приобретение студентами специализированных компетенций, навыков разработки и тестирования. Лаборатория укомплектована разнообразными мобильными устройствами, планшетами, умными часами, ноутбуками и компьютерами. Эти современные высокопроизводительные гаджеты будут использоваться для разработки кроссплатформенных программных продуктов, а также для создания и тестирования приложений для iOS и Android.

«Наши эксперты регулярно проводят обучение по программированию для студентов вузов, руководят курсовыми и дипломными проектами. Поэтому мы точно знаем, насколько важно техническое обеспечение занятий. Мы благодарны вузу за сотрудничество и возможность внести свой вклад в образовательный процесс», – отметил менеджер департамента iTechArt Group в Полоцке Александр Филиппов.

Подобные лаборатории при поддержке iTechArt Group уже открыты в семи белорусских вузах. Практика взаимодействия компании со студентами ведется на постоянной основе.

Компания iTechArt Group (ООО «ТЕХАРТГРУП») – резидент ПВТ с 2009 года. Компания занимается разработкой, тестированием, сервисной поддержкой программных продуктов, модернизацией и интеграцией бизнес-приложений. Технологические направления: Mobile (iOS, Android), Web & Intranet Portals (HTML5, PHP, Ruby, Python, Django), Open Source, Cloud, Enterprise Platforms (.Net, SharePoint, BizTalk, Dynamics, Java, C++).