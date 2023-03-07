ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.03.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


РЕЗИДЕНТ ПВТ ОТКРЫЛ ЛАБОРАТОРИЮ МОБИЛЬНОЙ РАЗРАБОТКИ В ПОЛОЦКЕ


14:06 07.03.2023

На факультете информационных технологий Полоцкого государственного университета им. Е. Полоцкой открылась IT-лаборатория мобильной разработки, созданная при поддержке резидента Парка высоких технологий iTechArt Group.

Как сообщает сайт ПВТ, инновационная лаборатория предназначена для практических занятий и проектной деятельности студентов семи специальностей информационно-коммуникационного профиля. Данное пространство ориентировано на приобретение студентами специализированных компетенций, навыков разработки и тестирования. Лаборатория укомплектована разнообразными мобильными устройствами, планшетами, умными часами, ноутбуками и компьютерами. Эти современные высокопроизводительные гаджеты будут использоваться для разработки кроссплатформенных программных продуктов, а также для создания и тестирования приложений для iOS и Android.

«Наши эксперты регулярно проводят обучение по программированию для студентов вузов, руководят курсовыми и дипломными проектами. Поэтому мы точно знаем, насколько важно техническое обеспечение занятий. Мы благодарны вузу за сотрудничество и возможность внести свой вклад в образовательный процесс», – отметил менеджер департамента iTechArt Group в Полоцке Александр Филиппов.

Подобные лаборатории при поддержке iTechArt Group уже открыты в семи белорусских вузах. Практика взаимодействия компании со студентами ведется на постоянной основе.

Компания iTechArt Group (ООО «ТЕХАРТГРУП») – резидент ПВТ с 2009 года. Компания занимается разработкой, тестированием, сервисной поддержкой программных продуктов, модернизацией и интеграцией бизнес-приложений. Технологические направления: Mobile (iOS, Android), Web & Intranet Portals (HTML5, PHP, Ruby, Python, Django), Open Source, Cloud, Enterprise Platforms (.Net, SharePoint, BizTalk, Dynamics, Java, C++).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.03.2023
валюта курс
EUR 3.0156
USD 2.8374
RUB 3.7589
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.03.2023
валюта курс +/-
EUR 3.0165 +0.0074
USD 2.8345 -0.0029
RUB 3.7632 +0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9920 3.0050
USD 2.8150 2.8240
RUB 2.8000 3.7700
подробнее

Конвертация в банках
на 07.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0620 1.0670
EUR/RUB 79.0000 105.3000
USD/RUB 74.5000 98.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте