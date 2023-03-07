За неделю стоимость квадратного метра квартир в Минске немного выросла.

Как пишет Realt, за последнюю неделю ряд столичных агентств повысили цены в своих объявлениях о продаже преимущественно 3-комнатных квартир в отдельных новостройках Октябрьского района.

Индекс цен на квартиры в Минске с 27 февраля по 6 марта 2023 года вырос на 0,4% и составил $1252. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1508, что на 0,3% больше, чем в прошлый понедельник, за счет размещения новых объявлений с более высокими средними ценами относительно прошлого периода.

За последние семь дней число объявлений в базе Realt снизилось на 1,7% - с 18,1 до 17,8 тысячи. Существеннее всего уменьшилось количество 1- и 4-комнатных квартир — минус 4% в обоих случаях. «Двушек» стало меньше всего на 1%, а количество «трешек» за неделю не изменилось.

Среди районов города чаще наблюдалось увеличение числа объявлений. Наибольшее — в Партизанском и Заводском (+6% в обоих случаях). Исключением стали только Октябрьский и Центральный районы, где предложение снизилось на 10% и 2% соответственно.

В разрезе числа комнат в основном наблюдался небольшой рост средних цен. Исключением стали только 4-комнатные квартиры, где квадрат в среднем стал дешевле на 0,2%.

Среди районов города динамика цен была разнонаправленной. Наибольший рост средней цены квадратного метра отмечался в Центральном — плюс 2%. В то же время существенное снижение наблюдалось в Партизанском районе — минус 1,9%.