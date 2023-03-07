|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В МИНЭКОНОМИКИ ОБСУДИЛИ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИСКЛЮЧЕНИЮ ИЗЛИШНИХ ТРЕБОВАНИЙ К СУБЪЕКТАМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
12:48 07.03.2023
Под председательством директора Департамента по предпринимательству Ольги Русинович 6 марта 2023 г. состоялось заседание общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при Минэкономики.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, участники рассмотрели предложения госорганов и предпринимательских объединений по оптимизации законодательных требований к субъектам хозяйствования, влекущих негативные последствия по результатам проверок.
По итогам заседания был одобрен примерный перечень предложений по исключению излишних требований к субъектам хозяйствования. Данные предложения планируется в дальнейшем рассмотреть на заседаниях общественно-консультативных советов при госорганах – регуляторах с участием представителей бизнеса.
В мероприятии приняли участие заместитель Министра экономики Дмитрий Ярошевич, представители бизнес-ассоциаций и союзов, а также органов госуправления и депутатского корпуса.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 07.03.2023
Курсы в банках
на 07.03.2023
Конвертация в банках
на 07.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте