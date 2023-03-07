Под председательством директора Департамента по предпринимательству Ольги Русинович 6 марта 2023 г. состоялось заседание общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при Минэкономики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, участники рассмотрели предложения госорганов и предпринимательских объединений по оптимизации законодательных требований к субъектам хозяйствования, влекущих негативные последствия по результатам проверок.

По итогам заседания был одобрен примерный перечень предложений по исключению излишних требований к субъектам хозяйствования. Данные предложения планируется в дальнейшем рассмотреть на заседаниях общественно-консультативных советов при госорганах – регуляторах с участием представителей бизнеса.

В мероприятии приняли участие заместитель Министра экономики Дмитрий Ярошевич, представители бизнес-ассоциаций и союзов, а также органов госуправления и депутатского корпуса.